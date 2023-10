Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Engelli Vatandaşlar İçin Sosyal Hizmet Modelleri Geliştiriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık olarak engelli vatandaşlar için aile odaklı ve bütüncül bir yaklaşımla sosyal hizmet modelleri geliştirdiklerini belirterek, “149 umut evinde 658’den fazla engelli vatandaşımıza hizmet sağlıyoruz. Resmi ve özel toplam 417 bakım merkezimizde 35 bin 881 engelli vatandaşımızın hayatını güzelleştirmek için çalışıyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya’da Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, belediyelerin, sivil toplum örgütleriyle, üniversitelerle, valilikle, emniyet müdürlüğüyle iş birliği içinde olması sosyal hizmetlerin yerinde ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için oldukça önemli olduğunu belirerek, “Bizler vakıf geleneğinden gelen bir milletiz. Anadolu’da bir köy evine gittiğinizde kırlangıçların evin içine yuva yaptığını görürsünüz. Anadolu insanının irfanı yalnızca insanı değil, tüm canlıları merhametle kapsayan böylesine bir derinliğe sahiptir. Bizler bu dünyaya kendi kardeşlerimiz arasında dahi farklılıklarımızla geliriz. Hiçbir bedensel, zihinsel veya genetik farklılığın bireyi ve ailesini tamamen temsil eden bir kimlik haline gelmesine izin vermemeliyiz. Bilakis hepimiz bu dünyayı kendimize özgü olan özelliklerimizle renklendiriyoruz. Hepimiz bir diğerini önemsediğimiz kadar var olabiliyoruz. Bize düşen, bizden farklı olanı garipsemek, göz ardı etmek değil. Farklılıklardan doğacak güzellikleri görebilmektir, zenginlikleri görebilmektir. Bize düşen toplumumuzda yardımlaşma duygusunu güçlendirmek, birlik ve beraberliğimizi kaybetmemektedir” dedi.

Bakanlık olarak vizyonlarının yalnızca günün sorun ve beklentilerine karşılık vermek olmadığını, hızla değişen dünyada geleceğin sosyal hizmet modellerini de en etkili şekilde hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Mahinur Özdemir Göktaş, “Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımız için aile odaklı ve bütüncül bir yaklaşımla sosyal hizmet modelleri geliştiriyoruz. Bu çerçevede aile dostu bakım modellerimizle yaklaşık 149 umut evinde 658’den fazla engelli vatandaşımıza hizmet sağlıyoruz. Resmi ve özel toplam 417 bakım merkezimizde 35 bin 881 engelli vatandaşımızın hayatını güzelleştirmek için çalışıyoruz. Tüm hizmetlerimizin yaygınlık ve niteliğinin artması için durmadan çalışan sivil toplum örgütleri, belediye ve üniversitelerle koordinasyon içinde yeni projeler üreten bir ekibimiz var. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan Türkiye Yüz Yılı her bir vatandaşımızın refahını önceliyor. Biz de bu çerçevede çalışmalarımızı hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla devam ettiriyoruz. Bu merkezin yapımında emeği geçen başta Meram Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ın eğitimlerine ve çalışmalarına kısa bir zaman önce başladığını hatırlatarak, “Down Sendromlu çocuklarımızın, bireylerimizin ve onların ailelerinin hayatlarına en güzel şekilde dokunan merkezimiz, down sendromlu bireylerimizin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak, yaşama katılımlarını sağlamak için ve onların fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini, bireysel özelliklerinin izin verdiği sınırlar içerisinde en üst noktaya çıkarmak hedefiyle yola çıktı. Tüm bunların ötesinde onların ve ailelerinin yanında durduğumuzun en güzel nişanesi oldu. DOSD Meram’da Down Sendromlu bireylerimize sunduğumuz uygulamalı eğitimlerimiz ve özgün programlarımızla özel bireylerimizin öncelikle motor becerileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimde aile rolünün de önemli olduğu bilinciyle programlarımızın içerisine ebeveynlerimizi de dahil ediyor, her bireyin ihtiyaçlarına yönelik farklı programlar da uyguluyoruz” diye konuştu.

Açılışa Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan ile Meryem Göka, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Uzbaş, protokol üyeleri ve aileler de katıldı. – KONYA