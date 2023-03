AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI HASAN ANGI, GÜNDEME DAİR AÇIKLAMALARDA BULUNDU

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 40 bin civarında vatandaşın Konya’da misafir edildiğini bildirdi.

Angı, partisinin il teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, Konya’nın adının depremin olduğu bölgelerde takdirle karşılandığını belirtti.

Deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür eden Angı, şunları kaydetti:

“İlk andan itibaren sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız tüm kamu kurumlarını ve belediyenin arama kurtarma araçlarını bölgeye sevk etti, kendileri de hemen yola çıktı. Hatay’ın ihtiyaç duyduğu her çalışmayı ekiplerimiz ortaya koydu. Bir yandan arama kurtarma ekipleri yaralıları enkazdan kurtarırken, diğer yandan da alt yapıyla ilgili çalışmalar yürütüldü. Tüm kamu kurumlarımızın yöneticileri, hepsi üzerlerine düşen görevleri hakkıyla yapmanın çabası içindelerdi.”

Angı, bölgede kurulacak “Konya Konteyner Kenti” için ilk tırların dün yola çıktığını anımsatarak, destek olan herkese teşekkür etti.

Depremler sonrası Konya’ya gelen afetzede sayısı hakkında da bilgi veren Angı, “Resmi rakamlara bakınca 36 bin 500 civarı Konya’ya gelen misafirlerimiz var. Bu muhtemelen 40 bin civarı. Kendi imkanlarıyla gelen, akrabalarının yanına yerleşmiş kardeşlerimiz de var. Buna ilçeler de dahil.” diye konuştu.

Konya’da ev kiralarının deprem sonrası fırsatçılar tarafından arttırıldığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Angı, bir kaç fırsatçının deprem bölgesinde gece gündüz çalışan insanların emeklerini gölgelediğini, devletin bu fırsatçılarla ilgili gereken tedbiri aldığını bildirdi.

Angı, bir gazetecinin stadyumlarda atılan sloganlara ilişkin sorusu üzerine, “Eğer stadyumları siyaset arenasına döndürecek olursak işler çok karışır. Her maça her partinin taraftarı kendi sloganlarıyla doldurur türbinleri. Spor, spor olmaktan çıkar.” dedi.AA