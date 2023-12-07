Akşehir’de alacak verecek meselesi yüzünden tartışma: 1 kişi tüfekle vuruldu

Akşehir Selçuk Mahallesi’nde yaşanan alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
07.12.2023 – 16:23,
Güncelleme: 16:23
Konya’nın Akşehir ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.
Olay, Akşehir Selçuk Mahallesi Ulu Cami Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. isimli kadın, A.T. isimli şahısla alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D. tüfekle A.T.’yi karın bölgesinden vurdu. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olayda ağır yaralanan A.T., sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.T. hastanedeki müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Konya’ya sevk edildi. Olayın şüphelisi S.D. ise polis tarafından gözaltına alındı. – KONYA
Kaynak: AA
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