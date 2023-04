AYOS KONYASPOR BAŞANTRENÖRÜ CAN SEVİM, TAKIMI KÜMEDE TUTMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin son sırasındaki AYOS Konyaspor’un yeni başantrenörü Can Sevim, kurdukları sistemle takımı kümede tutmayı hedeflediklerini belirtti.

Peş peşe alınan mağlubiyetlerin ardından 21 Mart’ta yollar ayrılan Sinan Çamlıbel’in yerine başantrenörlük görevine getirilen Sevim, AA muhabirine, hem hücumda hem de savunmada birçok şeyi değiştirdiklerini söyledi.

Takımın, kurulan yeni sistemle ilk hafta bir bocalama yaşadığını aktaran Sevim, “Geçmişten gelen bazı alışkanlıklar vardı. Bunları bırakıp yeniden başka bir şekilde oynamak kolay değil. Ancak her geçen gün daha iyi olduğumuzu hissediyorum. Bu hafta özellikle daha sert ve fiziksel antrenmanlar yapmaya başladık. Bu sayede savunma sertliğimizin artacağını düşünüyorum. Hücum da yavaş yavaş yerine oturuyor.” dedi.

– “Alınacak her galibiyet çok değerli”

Sevim, ligin son sırasında bulunmalarına rağmen, takımların puan olarak birbirine çok yakın olduğunu dile getirdi.

Bu bağlamda, alınacak iki galibiyetle play-off potasına kadar yükselmenin söz konusu olabileceğini aktaran Sevim, “Dört galibiyetle de kendinizi play-off’un içinde bulabilirsiniz. Alınacak her galibiyet çok değerli. Takımda haftalardır mağlup olmanın getirdiği kötü bir moral ve motivasyon var. Bu durumu değiştirmemiz için öncelikli olarak bir galibiyete ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Sevim, takımda kariyerli yabancı oyuncular ile genç ve deneyimli Türk oyuncuların bulunduğunu, bu grup beraber bir şeyleri başardığında hem motivasyonun hem de inancın artacağını anlattı.

– “Maç sertliğinde antrenmanlara ağırlık vereceğiz”

Takımın, geriye düştüğü maçlarda toparlanamaması ve yeniden öne geçememesine değinen Sevim, “Kırılganlık başlayıp, ‘Yine mi kaybediyoruz?’ düşüncesi olduğu zaman, savaşarak geri dönüş yapabilmek çok kolay değil. Takım ne yazık ki hücumdan enerji bulmuş. Hücum anlamında sayıyı atıp maçın içinde olduğu zaman, savunmada enerjisi yükselmiş. Şimdi bunun tam tersini yapmamız lazım. Yani savunmadan enerji bulup, savunma kaynaklı sayılar üretmemiz lazım ki her zaman maçın içinde olalım.” ifadelerini kullandı.

Takımın sayı bulamamasıyla ilgili Sevim, şunları kaydetti:

“Antrenmanlar yeterince sert yapılmıyorsa, maç ritminde antrenman yapılmıyorsa, idmanda o şut doğru atılsa bile maç sırasında aynı olmuyor. Çünkü maçın sertliği ve temposu çok farklı. Bizim maç sertliğinde antrenman yapıyor olmamız lazım. Kesinlikle şu an için tek hedefimiz var, o da ligde kalmak. Bu ligde kalıcı olmak çok önemli. Her şeyden önce bunu hedeflemeliyiz. Bu lig çok değerli. Buradan düştüğün zaman geriye çıkmak çok zor. O yüzden ligin değerini bilip, burada kalmamız lazım.”AA