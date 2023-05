Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; “ANNELİK FEDAKÂRLIĞIN VÜCUT BULMUŞ HALİDİR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 14 Mayıs Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle:

“Annelik, dünyanın en muteber kavramı; sevginin, şefkatin, iyiliğin, fedakârlığın vücut bulmuş halidir. Bizleri bu günlere getiren, varlıklarıyla her zaman bizlerin en önemli destekçisi olan annelerimiz, övgülerin ve iltifatların en güzellerine layıktır. Toplumun temeli olan aile mefhumunu ayakta tutan, milletimizi güçlü kılan her türlü değerin hayat bulmasında ve yaşatılmasına büyük katkısı olan annelerimiz; bizler için aynı zamanda bir kurtuluş kapısıdır.

Peygamber Efendimizin, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır ve anne cennet kapılarının ortasındadır’ Hadis-i Şerif’lerinden de anlaşılacağı üzere yüce dinimizde de annelik kavramı en ulvi mertebelerden biri olarak görülmektedir. Bu vesileyle annelerimizi sadece bugün değil her gün hatırlamalı, mutlu etmeli, attığımız her adımda onların rızalarını almalı ve hayır dualarına talip olmalıyız.

Bu düşüncelerle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin 14 Mayıs Anneler Günü’nü kutluyor, tüm annelerimize sağlık, huzur ve afiyetle geçecek mutlu bir ömür diliyorum.”

