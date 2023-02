KONYA, DEPREMİN YARALARINI SARMAK İÇİN TEYAKKUZDA

Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan deprem sonrası bölgedeki çalışmalara destek olmak için depremin hemen ardından ekip ve araçlarını yola çıkardı.

Depremin hemen ardından ilk olarak sabaha karşı 3 araç ve 16 kişilik arama kurtarma timini bölgeye gönderen Konya Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yeni ekipleri yola çıkarmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Altay, “Tüm milletimize geçmiş olsun. Büyük bir deprem yaşadık. Sabaha karşı Konya’dan arkadaşlarımız arama kurtarma öncelikli olmak üzere tüm hazırlıklarını yaparak yola çıktılar. Arkasından da yemek tırlarımız ve iş makinalarımızı da gönderdik. Rabbim beterinden korusun. Tüm ülkemize geçmiş olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

BAŞKANLAR AKOM’DA

Başkan Altay, sabah saatlerinde ise Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) koordinasyon toplantısı yaptı.

İlk andan itibaren AKOM’da gerekli çalışmaları yürüttüklerini aktaran Başkan Altay, “İlk aşamada arama-kurtarma ekiplerimizi koordine ederek hemen onları yola çıkarmıştık. Şu an itibariyle iş makinesi, yiyecek ve giyecek desteği konusunda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerimizden şu an itibariyle 68 araç, 146 personel yola çıkmış durumda. Ayrıca AFAD Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan bölüştürülmede Konya Hatay’la eşleştirildi. Hatay Valimizle ve görevlendirilen vali yardımcımızla koordinasyonu sağlamış durumdayız. Oradaki istekleri karşılamakla ilgili süreci bir an önce yürütmek için tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Bir taraftan da Konya’daki ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca personelimiz Konevi Yerleşkesi’nde kan bağışında bulunmaya başladı. Ben tüm vatandaşlarımızdan da ihtiyaç halinde kullanılmak üzere kan bağışında bulunmaları için Kızılay’a başvurmalarını rica ediyorum. Bu süreci hep birlikte yöneteceğiz. Tüm milletimize geçmiş olsun. Devletimiz güçlüdür. İnşallah bunun üstesinden de geleceğiz. Rabbim devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLAR GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Sabah saatlerinden itibaren Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda deprem bölgesiyle ilgili yardım çalışmalarını merkez ilçe belediye başkanlarımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yürütüyoruz. Ekiplerimiz ve tüm ekipmanlarımız yola çıktı. Tüm vatandaşlarımızdan Kızılay’ın duyurmuş olduğu kan bağışı kampanyasına katılmalarını istirham ediyorum. Devletimiz büyük, devletimiz güçlü. Birlik ve beraberliğimiz daim olduğu sürece bunun üstesinden de inşallah geleceğiz” açıklamasını yaptı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Sabahın ilk saatlerinde deprem olduğunu öğrenir öğrenmez tüm ekip ve ekipmanlarımızı oluşacak taleplere göre hazır hale getirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğinde dört belediyemiz hep birlikte hem personel hem ekip ekipman hem gıda desteğiyle alakalı elimizden gelebilecek her türlü destekle bu işin içine dahil olduk. Sonrasında Hatay bizimle eşleştirildi. Şu anda bütün ekiplerimiz yola çıktı. Allah’ım bunları tekrar yaşatmasın. Çok büyük bir imtihan içindeyiz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Hem geçmiş olsun diliyorum kaybettiğimiz canlar için de Allah’tan rahmet diliyorum. Hep beraber Konya olarak her zaman olduğu gibi nerede bir yardıma ihtiyaç varsa oradayız inşallah” cümlelerini kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise şu ifadeleri kullandı: “1999 Gölcük depreminden sonraki en şiddetli depremi yaşadık. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. İnşallah bu hasarı da birlik beraberlik içinde atlatacağız. Hep birlikte mücadele vereceğiz. AKOM’da Büyükşehir Belediye Başkanımızın riyasetinde üç merkez ilçe birlikte toplandık ve depremle ilgili değerlendirmeleri birlikte yapıyoruz. Hatay’a yardım noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün iş makinelerimizle, arazözlerimizle, personelimizle ve bütün ekipmanlarımızla deprem bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda, oraya yardım noktasında göndermemiz gereken bütün ekipmanlarımızı yola çıkardık ve ihtiyaç oldukça da yol şartlarına göre bu ekipmanların gönderilmesine devam ediyoruz.”

Konya Büyükşehir Belediyesi, sabaha karşı yola çıkan arama kurtarma ekiplerinin ardından sabah saatlerinde de Mobil Mutfak TIR’ları, su TIR’ı, telsiz istasyonları, mobil şarj istasyonları, ekskavatörler, loderler, aydınlatma kulesi, jeneratörler, seyyar tuvaletler ve hizmet araçları başta olmak üzere ilçe belediyeleri ile birlikte 68 aracı ilk etapta AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine sevk etti. Konya’dan bu araçlarla birlikte, hasar tespit çalışmalarına katkı sağlamak için teknik personel dahil toplamda 146 personel de Hatay’a yola çıktı. İhtiyaca göre AFAD koordinasyonunda yeni ekipler yola çıkacak.

