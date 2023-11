Konya Gazeteciler Cemiyeti İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadı

Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri cuma namazından sonra Sultan Selim Camisi’nin önünde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınamak için basın açıklaması yaptı. Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, İsrail terör örgütünün Gazze’ye yönelik saldırılarının ve katliamlarının 42. gününde olduğunu belirterek, “Gözü dönmüş İsrail ve destekçileri, kundak da ki bebeklerden, çocuklara, hamile kadınlardan yaşlılara varıncaya kadar tüm sivillere saldırılarına devam ederken, uluslararası camianın sessizliğine de üzülerek ve öfkeyle şahit olmaktayız” dedi.

“Konya basını olarak yayınlarımıza devam edeceğiz”

Saldırılar başladığı ilk günden beri gelişmeleri paylaştıklarını ifade eden Sefa Özdemir, “7 Ekim den buyana gelişmeleri yazılı, işitsel ve görsel medya aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıyor, Filistin halkının sesi olmaya çalışıyoruz. Bizler şehrimizde, ülkemizde ve dünyada çığ gibi büyüyen tepkileri, insani aynı zamanda vicdani bir sorumlulukla an be an önceleyip gündeme taşıya geldik. Elbette bundan sonra da bu anlayışla Konya basını olarak yayınlarımıza devam edeceğiz. Bugün, direncimizi kaybetmeyelim vurgusu ve merhum Nuri Pakdil’in ifadesiyle ‘yürü kardeşim ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin’ anlayışını pekiştirmek gayesiyle buradayız” şeklinde konuştu.

“Mazlumların yanında zalimlerin karşında olmaya devam edecektir”

Gazetecileri temsilen bu açıklamayı gerçekleştirdiklerini söyleyen Özdemir, “Paydaşlarımızı temsilen Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak, tepkilere itici bir güç olmak, hassasiyetlerimizi ve aksa ruhunu canlı tutabilmek, görevini yapmaya çalışan medya mensuplarını hedef yapan hukuk tanımaz İsrail’e dur diyebilecek bir dünya hayalimizi dile getirmek adına bir araya geldik. Tarafını 42 gündür çok net bir biçimde ortaya koyan Konya basını, dün olduğu gibi bugünde sorumluluklarının bilinciyle ve milli duruşuyla mazlumların yanında zalimlerin karşında olmaya devam edecektir” diye konuştu.

“Her zaman ve şartta, özgür Filistin için, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz”

Sefa Özdemir, “Eli kanlı İsrail terör örgütünün yaptığı soykırıma seyirci kalan başta bölge ülkelerinin ve sözde demokrat Avrupa ülkelerinin liderlerine, bu suça daha fazla ortak olmayın çağrısında bulunuyor, süreci normalleştirme ve sulandırma çabasındaki güdümlü bir kısım dünya medyasını da esefle kınadığımızı ve lanetlediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu dayanılmaz kıyıma duyarlılık gösteren bireylerden, kurum-kuruluşlara ve sivil topluma varıncaya dek idrak sahibi herkese teşekkür ederken, bu dönemde ‘mış’ gibi yapan, dahası olup bitenleri görmezden gelen kesimleri de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Her zaman ve şartta, özgür Filistin için, Mescid-i Aksamız için, kırmızı çizgimiz Kudüsümüz için kıyamda durmaya, tepkilerimizi dile getirmeye, sesimizi yükseltmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Haklı davalarında rahmeti Rahmana kavuşan şehadete koşan Filistin halkına, meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı. – KONYA