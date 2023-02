KONYA, HATAY’DA ON BİNLERCE KİŞİYE GÜNLÜK SICAK YEMEK VE EKMEK SAĞLIYOR

Asrın felaketinde yaraları sarmak için canla başla çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait mobil mutfak TIR’ları ve ekmek fırınları, Konya ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkısıyla ilk günden bu yana depremzedelerin sıcak yemeğe ve ekmeğe ulaşmalarına imkan sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mobil Mutfak TIR’ları ve ekmek fırınları, depremin ilk gününden itibaren Hatay’da on binlerce depremzedeye hizmet veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm ülkeyi yasa boğan yıkıcı depremlerin ilk gününden itibaren Hatay’da her türlü insani ihtiyacı karşılamak adına canhıraş bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve hayırsever herkesin katılımıyla tüm Konya olarak Hatay için seferber olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Depremin olduğu ilk gün Hatay’a vardığımızda bir taraftan arama-kurtarma faaliyetleriyle enkazdan canlı olarak bir kişiye ulaşabilmenin mücadelesini verirken bir yandan da afetten etkilenen vatandaşlarımıza sıcak yemek ve ekmek ulaştırmak önceliklerimiz arasında oldu. Bu kapsamda afet ve acil durumlar için hizmete aldığımız mobil mutfak TIR’larımızı hemen deprem bölgesine sevk ettik. Akabinde de hayırsevelerimizin katkısıyla ekmek fırınları hizmet vermeye başladı. Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat’tan bugüne kadar geçen 15 günlük sürede Büyükşehir olarak Hatay’da; her gün 23 bin civarında ekmek çıkarıyor yine her gün 16 bin depremzedemize ve sahada görevli ekiplere üç öğün sıcak yemek dağıtıyoruz. Konya’daki tüm hemşehrilerimizle tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Hatay için tek yürek olmaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. D:DOĞAN