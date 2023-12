Konya’da DOSD Meram’a destek ziyareti

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinin örnek sosyal sorumluluk projesi DOSD Meram’a destek veren Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası Başkanlarını ziyaret ederek, verdikleri destek için teşekkür etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, DOSD Meram’a verdikleri destekten dolayı iş dünyasına teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Kavuş’a ziyaretlerde Meram Down Senromlu Bireyler Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu’da eşlik etti. Kavuş ve Munlafalıoğlu’nun bu kapsamda ilk ziyareti Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’e oldu.

“Meram, Dosd Meram ile down sendromlu bireylerin hayatına dokundu”

Kadim şehir Konya’da down sendromlu bireylerin hayatına dokunmak için hayata geçirdikleri DOSD Meram’ın gerek kuruluş aşamasında gerekse eğitim sürecinin başlamasının ardından iş dünyasından ve STK’lardan gelen tüm destekleri çok anlamlı ve değerli olarak nitelendiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, destek veren tüm isimlere ve kurumlara teşekkür etti. Başkan Kavuş, bu kapsamda Konya Ticaret Odası’nın ve Başkanı Selçuk Öztük’ün de yanlarında olmasını çok kıymetli olarak nitelendirdi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztük de ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bu şehir birlik ve beraberlik içinde her alanda çok büyük işler başarmış, başarmaya da devam ediyor. DOSD Meram ile de Meram Belediyesi öncülüğünde ülkeye örnek bir yapıyı hayata geçirerek down sendromlu bireylerin hayatlarına dokundu. Böyle bir kuruma destek vermek sadece özel insanlara değil bu şehre bir borcumuzdur” diye konuştu.

“DOSD Meram alanında önemli bir eksikliği tamamladı”

Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, bu ziyaretin ardından geçtikleri Konya Sanayi Odası’nda da Başkan Mustafa Büyükeğen ile görüştü. Ziyaretlerinde, Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ın belediye, üniversite, milli eğitim ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle oluşturulmuş ve eğitim modeliyle de Türkiye’deki ilk ve tek merkez olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, verdiği desteklerden dolayı hem tüm Konyalı sanayicilere hem de Büyükeğen’e şükranlarını sundu. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen de DOSD Meram’ın hayata geçirilmesinden dolayı Başkan Kavuş’u tebrik etti. Şehir ile ilgili tüm konularda olduğu gibi toplum adına önemli bir görev ifa eden DOSD Meram için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını ifade eden Büyükeğen, “Konya sanayicisi toplumu ilgilendiren her konuda hassastır. Down sendromlu bireylerimiz için bu hassasiyetini de fazlasıyla ortaya koyuyor” dedi.

“Bu şehrin dosd meramın verdiği önemli hizmet için meram belediyesine şükran borcu var”

Kavuş ve Munlafalıoğlu’nun ziyaretlerinde son durağı Konya Ticaret Borsası oldu. Burada Borsa Başkanı Hüseyin Çevik ile görüşen Başkan Mustafa Kavuş, Çevik’e de DOSD Meram’a gösterdiği yakın ilgi ve alakayı çok değerli olarak nitelendirerek “Borsamızın ve değerli Başkanı Hüseyin Çevik’in bu süreçte yanımızda olması çok kıymetli. Kendisine ve kurumuna ilçem, şehrim, tüm özel bireylerimiz ve onların aileleri adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ise Down sendromlu çocukların ve ailelerinin somut bir şekilde yanlarında duran, eğitimlerle onları geleceğe hazırlayan DOSD Meram’ın hizmet amacına ulaşan bir proje olarak yoluna daima devam etmesi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Hüseyin Çevik, “Bu önemli merkezin şehre kazandırılmasında pay sahibi olan herkese bu şehrin her bir evladının şükran borcu vardır” diye konuştu. – KONYA