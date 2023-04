BAKAN KURUM İSTANBUL’DA KONYALILARLA BULUŞTU

İstanbul’da Konyalılar Buluşması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla yapıldı.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen Konyalılar Buluşması’nın açılış konuşmasını yapan Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) Genel Başkanı Kemal Çelik, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Zeytinburnu Belediye Başkanımızın destekleriyle böyle bir organizasyonu düzenledik. Çok şükür, ciddi bir başarı var. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, böyle güzel bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bakanımıza Zeytinburnu’na yaptığı emekleri, katkıları için teşekkür ediyorum. Hepimiz 14 Mayıs için Cumhurbaşkanımızın hızına yetişmeye çalışıyoruz. Allah bu milletin başından Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan’ı eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

“İNSAN KONYALILARLA BİRLİKTE OLUR DA MUTSUZ OLUR MU?”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, “İnsan Konyalılarla birlikte olur da mahzun olur mu? İnsan Konyalılarla birlikte olur da mutsuz olur mu? İnsan Konyalılarla birlikte olur da yorgun olur mu? Bu ne güzel hemşehricilik, bu ne güzel topluluk. Sayın Bakanım bugün bizler Konya’dan sizlere nefes, soluk vermek adına, beraber olmak adına geldik. Sizin gayretlerinizi, çalışkanlığınızı, samimiyetinizi sadece biz Konyalılar değil, tüm Türkiye takdir ediyor. Bugün öyle bir tablo gördük ki rahat rahat Konya’ya dönebiliriz. Sizleri hemşehrilerimize emanet ediyoruz. İnşallah onlar da 14 Mayıs’ta hemşehrileri için gerekli gayreti gösterecek. Zeytinburnu Belediye Başkanımıza da misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.

“SELÇUKLU DAR-ÜL MÜLKÜNDEN OSMANLI PAYİTAHTINA SELAMLAR GETİRDİM”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul’daki Konyalılarla bir araya gelmekten dolayı yaşadığı mutluluğu ifade ederek konuşmasına başladı. Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya’dan Osmanlı Payitahtı İstanbul’a selamlar getirdiğini ifade eden Başkan Altay, “İstanbul’daki Konyalılar buluşması hem İstanbul’daki kardeşlerimizle dostluğumuzu pekiştirmeye hem de hasret gidermeye vesile oldu. Konya 10 bin yıl önce Çatalhöyük’ten başlattığı kadim yolculuğunu eşsiz kültürüyle bütünleştirmiş, alim ve ulemalarıyla tüm dünyayı etkilemiş, medeniyetlerin beşiği bir şehirdir. Baharda toprak nasıl yeşilleniyorsa, bizler de hemşehrilerimizle kardeşlik bağıyla bağlanıyor, gönüllerimizi kardeşlikle yeşertiyoruz. Aramızdaki dayanışmanın özünü her zaman en derinden hissediyoruz” diye konuştu.

“SİZLERLE BİRLİKTE ŞEHRİMİZİ YARINLARA TAŞIMA GAYRETİNDEYİZ

“Bizde hemşehriliğin tarifi başkadır. Hemşehrilik haritada sınırları olsa da gönüllerde sınırların kalktığı, mesafeler ne kadar uzak olsa da her bir kardeşimizle yan yana omuz omuza olmayı başardığımız bir anlayıştır” diye konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Dünyanın neresinde olursa olsun, Konya’mızı kalbinin derinliklerinde taşıyan her bir hemşehrimiz bizler için büyük bir öneme sahip. Sizlerin görüş ve düşüncelerine her zaman büyük önem veriyor, sizlerle birlikte şehrimizi yarınlara taşıma gayretinde bulunuyoruz. Aramızdaki bu birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek ve şehrimizi sizlerin gurur duyacağı bir hale getirmek için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin desteğiyle inşallah Konya’mızı geçmişi kadar görkemli bir gelece taşımak için çaba sarf ediyoruz. Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda tarihinin en parlak dönemini yaşarken Konya’mız ise bu büyük atılımda önemli bir pay aldı. AK Parti döneminde son 20 yılda şehrimize tamı tamına 168 milyar 363 milyon liralık büyük bir yatırım gerçekleştirildi. İnşallah bu yatırımlar artarak devam edecek. Konya’mız tüm dünyada yıldızını daha da parlatırken Türkiye Yüzyılı’nın ise incisi olacak. Tüm bu yatırımların baş mimari olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, hemşehrimiz Sayın Murat Kurum’a sonsuz teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

“TÜRKİYE ÇOK DAHA PARLAK BİR İSTİKBALE EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEK”

14 Mayıs seçimlerinin önemine de değinen Başkan Altay, “Kasım 2002’de milletimizi karanlık günlerden AK yarınlara taşımak için çıkılan bu kutlu yolculuk bugün bağımsız ve milli politikalarla yerli ve milli üretim anlayışıyla demokrasi ve kalkınma hamleleriyle taçlanarak şahlanışın temelini oluşturdu. Türkiye çok daha parlak bir istikbale emin adımlarla yürümeye devam edecek inşallah. Bu uğurda ulvi bir mücadele için kollarını sıvayan İstanbul milletvekili adayımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere tüm saygıdeğer milletvekili adaylarımıza yürekten başarılar diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize olan yakın ilgi ve sevgisi, sayın bakanımızın destekleriyle Konya’mızın hayalleri bir bir gerçekleşti elhamdülillah. Hatta başkalarının hayal bile edemediği yatırımları birlikte şehrimize kazandırdık. Sayın Bakanımızla birlikte Konya’mızda ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik tüm Türkiye’de gıpta ile takip edilir hale geldi. Bu süreçte şehrimiz her alanda çok önemli ilerlemeler kaydetti ve vizyon projelerle ihya olmaya başladı. Sayın Bakanımıza tüm Konyalılar adına hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ev sahipliğinden dolayı Zeytinburnu Belediye Başkanımıza da şükranlarımı sunuyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“KONYA’NIN BİR EVLADI OLMAKTAN İFTİHAR EDİYORUM”

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da şöyle konuştu: “AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın bütün belediye başkanları çalışkandır, işini iyi yapar. Konya’mızda özellikle merkez ilçe belediye başkanlarımız, Cumhur İttifakı’ndaki 25 ilçe belediye başkanı ama başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız belki Türkiye’nin en çalışkan belediye başkanı. Allah Uğur Başkanımızdan razı olsun. Biz, 10 gün, 15 gün, 20 gün Hatay’daydık. Orada gerçekten bulunan bütün vatandaşların Konya’ya nasıl bir ünsiyetle bağlandığını biliyoruz. O yüzden Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarlarının bütün bakanları zaten çalışkandır. Ama bizim gönlümüzde Murat Kurum bakanımız kadar çalışkan asili gelmemiştir. Allah Sayın Bakanımızdan razı olsun. Bunu milletvekili sıfatımla değil; bir Konyalı vatandaş sıfatıyla söylüyorum. Biz Ankara’da, Türkiye’nin dört bir yanından Bakanımızın ne kadar sevildiğini biliyoruz. İnşallah İstanbul’daki Konyalılara yani sizlere emanet ediyoruz Bakanımızı. Konya’nın bir evladı olmaktan iftihar ediyorum.”

“KONYA İLE İSTANBUL ARASINDA ÇOK GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum ise, İstanbul’un 200 bin Konyalıya ev sahipliği yaptığını belirterek konuşmasına başladı. Bakan Kurum, “Konya ile İstanbul arasında çok güçlü bir bağ var. Burada yaşayan hemşehrilerimiz İstanbul’umuzun siyasetine, kültürüne, sanatına ve ticaretine yön veriyor. Bizleri bir araya getirdiği için tüm KONSİAD ailesine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“HATAY’DA NEREYE GİTSEK KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİ GÖRÜYORUZ”

Depremlerin ardından Hatay’da gittikleri her yerde çift başlı Selçuklu Kartalıyla, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni gördüklerini vurgulayan Bakan Kurum, “Konya’nın belediyelerini görüyorduk. AK Parti’mizin belediyelerini görüyorduk. İşte Konya insanının vefakarlığını, AK davamızın cefakarlığını, gönül belediyeciliğimizin en güzel örneklerini görüyoruz. Bu manada Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm personeliyle tüm Konyalılara, Konyalı belediyelerimize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı can-ı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BUGÜN TAM 120 BİN KONUTU VE KONUTUN YAPIMI İÇİN İNŞA ÇALIŞMALARINI BAŞLATMIŞ DURUMDAYIZ”

Bakan Kurum şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bugün tam 120 bin konutu ve konutun yapımı için inşa çalışmalarını başlatmış durumdayız. İlk konutlarımızı daha birkaç gün önce Gaziantep’te, Kahramanmaraş’ta afetzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah, 1 yıl içerisinde 319 bin toplamda 650 bin konutumuzu yapacak, yaralarımızı tamamen saracağız. Ve bunu söylerken bazıları merak ediyor: Nasıl yapacaksınız? Bir yılda 319 bin konut biter mi? Toplamda 650 bin konutu yapabilir misiniz diye bizim adımıza hesap yapıyorlar. Biz, 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeye 100 yılda yapılacak yatırımları nasıl yaptıysak; Elazığ’da, Malatya’da, Trabzon’da, İzmir’de, Bartın’da, Sinop’ta afetlerde, sellerde, milletimizin yanında nasıl olduysak o konutları söz verdiğimiz gibi onlara nasıl yetiştirdiysek, inşallah Allah’ın izniyle, milletimizin destekleriyle de, dualarıyla da 11 ilimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Bu söz, kimin sözüdür biliyor musunuz? İşte 21 yıldır bu işleri, bu hizmetleri gece gündüz çalışarak milletine sevdalı liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüdür.”

“KONYA’MIZIN HER BİR KARŞINI TIPKI ATALARIMIZIN YAPTIĞI GİBİ İHYA ÇALIŞMALARI YAPTIK”

İstanbul’da dev eserleri ihya ederken 81 ilde de AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bakanlıklarının bir projesi olduğunu kaydeden Bakan Kurum, “Anadolu’daki ilk başkentimiz Selçuklu’nun kalbi Konya’mızda da yatırımlarımızla, projelerimizle, çalışmalarımızla memleketimizi istikbale taşımak için 5 yıldır belediye başkanlarımızla birlikte mücadele ettik. O iş benimdir, bu iş başkasınındır demedik. Milletimiz bizden ne istediyse o projeyi gerçekleştirebilmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Konya’mızın her bir karşını tıpkı atalarımızın yaptığı gibi ihya çalışmaları yaptık. Bugün Cumhuriyetimizin 100. Yılında Konya’mıza gelecek milyonlarca misafirimizi bambaşka bir Konya karşılıyor” cümlelerini kurdu.

“TÜRKİYE’Yİ YÜZ YIL GERİYE GÖTÜRMEK İSTEYENLER VAR”

14 Mayıs’ta Cumhuriyet tarihinin en kritik seçiminin yapılacağını paylaşan Kurum, “Açıkça görüyoruz ki artık saflar netleşti. Ben 81 ili 500 kez ziyaret ettim. Nerede bir yangın, sel olsa biz vatandaşın dizinin dibindeydik. İhtiyaçları giderene kadar da oradan ayrılmadık. Tüm kurumlarımız aynı özveriyle çalışmaya devam ediyor. Biz böyle iken bir de karşı tarafa bakıyoruz, Millet İttifakı’na, siyasi arşivleri gerçekleştirilmemiş sözlerle dolmuş, taşmış… Yaptıkları hiçbir iş yok. Durum şudur, bir tarafta ‘Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye’ diyen Cumhur İttifakımız, diğer tarafta ise Türkiye’ye dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için köprüler, tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, havalimanları, millet bahçeleri, sosyal konutlar inşa edenler var, diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Türkiye’yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var” diye konuştu. H.BİLGİLİ