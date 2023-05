BAŞKAN ALTAY: “AMACIMIZ TARİHİ DEĞERLERİMİZİ İHYA ETMEK”

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Darü’l-Mülk Projesi kapsamında şehre kazandıracağı eski Tekel Binası-Depo No 4’te restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz Ocak ayında ilk harcını koyarak restorasyon çalışmalarını başlattığı eski Tekel Binası – Depo No: 4’te incelemelerde bulundu. Türkiye’nin en büyük ihya projelerinden olan Darü’l-Mülk Projesi kapsamında şehir merkezinde 20 farklı noktada kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışması yürüttüklerini anımsatan Başkan Altay, Mevlana Caddesi’ndeki Depo No: 4 adını verdikleri eski Tekel Binasını da Darü’l-Mülk bünyesinde restore ettiklerini söyledi.

Yapının 1935 yılından beri ayakta kaldığını fakat süreç içerisinde oldukça yıpranarak kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu yılın başında tarihi dokuya uygun olarak restorasyon çalışmalarına başlamıştık. Burada yapının aslına uygun şekilde yürüttüğümüz çalışmalardaki en temel nokta, özgün mimari kimliği değiştirmemek ve yeni fonksiyonları da buna göre uyarlamaktır. Amacımız tarihi değerlerimizi ihya etmek ve bizden sonraki nesillere miras olarak bırakmak. Mevlana Caddemizin önemli cazibe merkezlerinden birisi olacak bu tarihi binada özellikle gençlerimizin uğrak yeri olacak kitap kafe ve sergi alanları bulunacak. Kamulaştırmayla beraber 50 milyon liranın üzerinde bir maliyetle hayata geçireceğimiz eski Tekel Binası restorasyon çalışmamızı kısa zamanda tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu. A.ARAN