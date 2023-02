BAŞKAN KAVUŞ; “HATAY’I AYAĞA KALDIRANA KADAR BURADAYIZ”

Türkiye tarihinin en büyük afeti olan Kahramanmaraş depremlerinin hemen ardından seferber olan Meram Belediyesi, afet bölgesinde yürüttüğü çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Hatay ve çevresindeki yerleşim yerlerinde afetzedelerin yanında olan Meram Belediyesi, arama kurtarma çalışmalarından çevre temizliğine, enkazların kaldırılmasından yardımların dağıtılmasına, mobil mutfak hizmetinden hasar tespit çalışmalarına kadar ihtiyaç duyulan her alanda yaraları sarıyor.

BAŞKAN KAVUŞ; “HER ALANDA BÖLGE HALKININ YANINDA OLDUK”

Deprem dayanışması çerçevesinde Antakya merkez ve ilçelerinde faaliyet yürüttüklerini ifade eden Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Her alanda afetzedelerin yanında olduk. Ekiplerimizle birlikte Antakya’da, Reyhanlı’da, İskenderun’da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Arama kurtarma ekiplerimiz, enkazdan hayatları kurtarmak adına gayretli bir çalışma sergiledi. 30 iş makinası ve 100 personelimiz afetzedelerimizin her ihtiyacı için mücadele verdi. Burada ayrıca, on bin kişiye üç öğün yemek çıkaran mobil mutfağımızla hizmet veriyoruz. Çevre temizlik ekiplerimiz yoğun bir çalışma sergiliyor. Atık toplama ve salgın hastalıkla mücadele adına ilaçlama çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor. Zabıta ekiplerimiz gelen yardımları en ücra köylere kadar ulaşmasına aracılık ediyor. Oluşturduğumuz 8 teknik ekip, Osmaniye ve Gaziantep’te hasar tespit çalışmaları yürütüyor.”

BAŞKAN KAVUŞ; “TÜM HEMŞEHRİLERİME FEDAKARLIK VE HASSASİYETLERİ İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Hatay ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmaların başında ekipleri ve hizmetleri koordine eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gerçekleştirdikleri çalışmaları afet bölgesinde değerlendirdi. Yüreklerdeki acısının yıllar boyu silinmeyecek büyük bir afet yaşandığına vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, “Binalar yıkıldı, canlarımızı kaybettik, yuvalar dağıldı. Tarifi mümkün olmayan acılar yaşadık. Buraya yardıma koşan insanımız da bu acılara tanık oldu. Biz de yaklaşık bir haftadır burada insanımızın yanındayız. Yaraları sarmak için depremin ilk saatlarinden itibaren buraya koşan ekiplerimizin başında, çalışmaları koordine ediyoruz. Konya her insanı ve her kurumuyla bölgede yerini aldı, yaraları sarmaya dertlere derman olıyor. Buraya gelemeyen Konyalı da duasıyla buradaydı. Afetzedelerimiz için 42 yardım aracını doldurup bölgeye ulaşmasını sağlayarak güzel bir dayanışma örneği sergiledik. Hatay Konya, Konya Hatay oldu adeta. Desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; “HATAY YENİDEN AYAĞA KALKANA KADAR BURADAYIZ”

Tüm Konya’nın en küçük kurumundan en büyük kurumuna, vakıf dernek ve STK’sına hatta her bir bireyine kadar bölgeye yardıma koştuğunu söyleyen Başkan Kavuş, bu çerçevede en başta Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinin önemli hizmetler gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyelerinin depremin ilk saatlerinden itibaren buraya intikal ettiğini kaydeden Başkan Kavuş, “Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay başkanlığında tüm belediye başkanları tüm ekipleriyle birlikte yoğun bir gayret ortaya koydular. KOSKİ buraya geldiği günden sonra su hattını revize etmeyi başardı. Şehrin bir kısmına su verildi. Şimdi de tüm Konya meslek odalarıyla, belediyeleriyle, STK’larıyla Hatay’da konteyner kent kurulması için birliktelik sergiliyor ve bununla ilgili çalışmalarda başladı. Hatay’ı ayağa kaldırana kadar buradayız. Allah ülkemize de insanlığa da böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın” diye konuştu. D.DOĞAN