Çiftçiler, TMO’nun açıkladığı mısır alım fiyatına tepki gösterdi

TANER ÖZAY

Konya’nın Meram ilçesi Aybahçe Mahallesi’nde çiftçiler, TMO’nun ton başına 6 bin lira olarak belirlediği mısır alım fiyatına tepki gösterdi. Tarlalarından konuşan çiftçiler, maliyetlerin çok yükseldiğini ve bu fiyatların komik olduğunu ifade etti. Bir çiftçi, “Çiftçinin ürünü 2 senedir para etmiyor. Sıkıntı büyük. Şu durumda zarara giriyoruz, batacağız” dedi.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, hububat deposu olarak anılan Konya’nın Aybahçe Mahallesi’nde çiftçilerle bir araya gelerek TMO’nun açıkladığı mısır alım fiyatının yeterli olup olmadığını sordu. Çiftçiler, maliyetlerini karşılamadığını belirterek belirlenen alım fiyatına tepki gösterdi. Zarar ettiklerini ve batmak üzere olduklarını söyleyen çiftçi, şöyle konuştu:

“Her gün mazota, gübreye, icara zam geliyor. Açıklanan fiyat maliyetlere göre çok düşük. Bugün mazotu, gübreyi karşılaştırdığın zaman komik bir rakam. Onlar yüzde 100 artıyorsa bari bu da yüzde 70 artsın, ona da razıyız. Açıklanan rakamlarla TMO’ya vereceğimiz de şüpheli. ‘Sıra var, kırık var, tozu var’ diyecek geri gönderecek. Buğdayı da TMO’ya veremedik. Esnafın kucağına attılar bizi. Çiftçinin ürünü 2 senedir para etmiyor. Sıkıntı büyük. Şu durumda zarara giriyoruz, batacağız. Allah sonumuzu hayır etsin. Dışa bağımlı olacağız. Bunu pandemide gördüler. Paramız var, dışardan ürün alamadık. O konuma geliyoruz. Üreticiyi küstürüp, ektirmeyecekler sonra dışardan almaya kalkacaklar. Fiyasko, Allah sonumuzu hayır etsin. Ben hala AK Parti’ye oy veren biriyim. Gene arkasındayım, hala ümidim var. İnşallah düzelecek. Ama iyi değil, şu anda sıkıntı.”

“BİR ÇİKOLATAYA BİR KİLO BUĞDAY SATIYORUZ”

Maliyetleri artarken ürünlerinin para etmediğini ifade eden bir başka çiftçi ise, “Çiftçi kolay kolay ümidini kırmaz ama şu görüntüde ümit kırılıyor. 1-2 yıl sonra ekim yapılır, yapılmaz ama Konya’mızın suyu da sıkıntı. Bizim maliyetlerimizin hepsi artıyor. Bizim ürünümüzü de onlara göre sabitlesin. Şimdi bakkala gidiyorsun çocuğa aldığın bir sakız bile şu an 1-2 lira olmuş. Şu an 1 çikolataya bir kilo buğday satıyoruz. Denge tutsun. Kimse bir şeye zam yapmasın. Bu kadar mı bataktayız biz, herkes her şeye zam yapıyor” dedi.

Mısır alım fiyatını en az 8 bin lira olarak beklediklerini ifade eden bir diğer çiftçi ise şunları söyledi:

“Şu anki maliyetler yüksek. Mazota, gübreye gelen zamma göre, mısırı en az 8 liradan bekliyorduk. Bir de bizim şu an su sıkıntımız çok. Üründeki tonaj düşüklüğü hep suya bağlı. Sulayamadık verim düştü. Bir de 6 lira fiyat açıklandı, çok düşük bir rakam.”

“MİNİMUM 8-9 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMESİ GEREK”

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, açıklanan alım fiyatına ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Açıklanan bu rakam mısır üreticisinin üretim maliyetini karşılayacak bir rakam değil. Çiftçilerimiz, bu gidişle batacaklarını söylüyor. Çünkü çiftçimiz ciddi maliyetlerle ekim yapıyor ve üretim için ayırdıkları birikimlerinde de ciddi bir azalma yaşanıyor. Üretim olmaz Türkiye’nin gıda güvenliği, geleceği, yarınlarımız güvence altında olmayacak. Çiftçinin ürününe bir fiyat verilirken kesinlikle piyasa mantığıyla bakılmamalı. Çünkü çiftçi üretemezse bekamız tehlikeye girer ve gerçek beka tehlikesi de budur. Bu sebeple yetkilileri çiftçimizden aldığımız bilgilerle tekrar uyarız. TMO’nun 6 bin lira olarak açıkladığı taban fiyatın derhal gözden geçirilmesini ve minimum 8-9 bin liralara yükseltilmesi gerektiğini belirtiyoruz.”