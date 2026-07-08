Çumra Belediyesi’nden Sahte Bağış Dolandırıcılığı Uyarısı

Çumra Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla sahte bağış dolandırıcılığına karşı uyardı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimlerde, engelli vatandaşlara yardım edildiği izlenimi verilerek karşılıksız makbuzlarla bağış toplandığı ve boya kitabı, gazete, kitap ayracı gibi ürünler satılarak haksız kazanç elde edilmeye çalışıldığı belirlendi.

Bu tür usulsüz faaliyetleri gerçekleştiren şahıslar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Belediye, vatandaşları bu tür taleplere itibar etmemeleri ve şüpheli durumları belediyeye bildirmeleri konusunda önemle uyardı. Çumra Belediyesi, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Editör: F.ÖZKAN