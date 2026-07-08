Sürdürülebilir Gelecek İçin Çumra Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüme Kazandırılıyor

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Çumra Belediyesi’nin çevreye duyarlı çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Belediyenin, ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplayarak geri dönüşüm sürecine aktif bir şekilde katkı sağladığını belirten Başkan Aydın, bu çabaların doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir geleceğin inşası açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Aydın, yaptığı açıklamada, modern ve çevre bilinci yüksek bir Çumra hedeflediklerini ifade etti. Bu kapsamda yürütülen geri dönüşüm çalışmalarının, sadece atık yönetimi değil, aynı zamanda gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma misyonunun bir parçası olduğunu dile getirdi. Aydın, vatandaşların da bu çevre dostu harekete katılımının önemine değinerek, kâğıt, plastik, cam ve metal atıklarını ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandırma çağrısında bulundu.

Editör: F.ÖZKAN