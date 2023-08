Davulcunun şovu düğünün önüne geçti: Ağzında tuttuğu meşale ve ateş çemberindeki yaptığı şov hayran bıraktı

Böyle davulcu görülmedi, tokmağın sesini ve şovunu duyan geldi

ELAZIĞ – Elazığ’da ve çevre illerdeki düğünlerin vazgeçilmezi ismi haline gelen ‘Kosovalı Mami Can’ lakaplı davulcu Muhammed Şahin Uçkaç, gittiği düğünde ağzında tuttuğu meşale ve oluşturduğu ateş çemberinde yaptığı şov ile coşturdu.

Yazıkonak ilçesinde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan 30 yaşındaki ‘Kosovalı Mami Can’ lakaplı davulcu Muhammed Şahin Uçkaç, yöredeki düğün ve nişanların vazgeçilmezi haline geldi. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde 13 senedir yaptığı davul şovları ile dikkat çeken Kosovalı Mami Can’a ait videolar da sosyal medyada rekorlar kırıyor. Kendine has şovları ile büyük ilgi gören Kosovalı Mami Can, son olarak beldede Koçpınar ailesinin düğününde sahne aldı. Alana ağzında ve kafasında meşaleler ile giren davulcu, ateşten oluşturduğu çemberin içerisinde yaptığı şovlarla davetlileri coşturdu. Üzerine yerleştirdiği ledlerle düğüne renk katan, yeri geldiğinde hareketsiz kalan ve bir an da yuvarlanarak halayın ortasına dalan çılgın davulcu Mami Can, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

“Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden çok teklif geliyor”

Düğünlere özel olarak davet edildiğini dile getiren davulcu Muhammed Şahin Uçkaç, ” Bu akşamki düğünde şov yaptım. Herkes burada ve beni tanıyor ve seviyor. 6 senesi Elazığ’da olmak üzere 13 yıldır bu işi yapıyorum. Bunlar benim yeni figürlerim. Ağzımda ve şapkamda meşale vardı. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden çok teklif geliyor” dedi.

“Düğüne gelenler davulcudan gerçekten çok memnun kaldı”

Oğlunun düğününde yapılan şovu beğendiklerini dile getiren Alaattin Koçpınar, ” Öncelikle düğüne gelen herkese çok teşekkür ederiz. Bu güzel ve mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Düğüne gelenler de davulcudan gerçekten çok memnun kaldı” diye konuştu.

“Görülmemiş bir eğlence oldu”

Düğüne katılan davetlilerden Sabahattin Akdere ise ” Yöresel etkinliklerle muhteşem düğünlerimiz oluyor. Bu bizim kültürümüzdür, sevincimizdir. Gösteri muhteşemdi. Görülmemiş bir eğlence oldu. O konuda değerli kardeşimizi tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.