Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Semineri

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, farkındalık semineri düzenledi. Kamu kurum ve kuruluşlarında İş Gücü ve Uyum Programı kapsamında görev yapan personele yönelik gerçekleştirilen seminerin ana konusu "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" oldu.

Seminerde katılımcılar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, farklı şiddet türleri, mağdurların başvurabileceği mekanizmalar ve ilgili destek hizmetleri hakkında detaylı olarak bilgilendirildi. Bu eğitimle, toplumsal farkındalığın artırılması ve kadına yönelik şiddetle mücadelede daha etkin adımlar atılması amaçlandı.

Editör: M.LEYLEK