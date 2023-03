KARATAY BELEDİYESİ’NDEN KIZÖREN’E 4 DERSLİKLİ LİSE

Karatay Belediyesi, eğitime yönelik olarak yaptığı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kızören Mahallesi’nde yapımına başlanan 4 derslikli Kızören Lisesi inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu. Karatay Belediyesi olarak eğitimi önemsediklerine vurgu yapan Başkan Hasan Kılca; “Önceliği her zaman eğitim yatırımlarımıza veriyoruz” dedi.

Karatay Belediyesi, eğitime katkı sunmak amacıyla Kızören Mahallesi’nde yeni bir lise binasının yapımına başladı. Toplamda 10 milyon liraya mal olması beklenen ve 4 derslikli olarak projelendirilen söz konusu yatırımın inşa çalışmaları, aralıksız bir şekilde sürüyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahallenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği okulda incelemelerde bulundu. Başkan Hasan Kılca, incelemelerde çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN HASAN KILCA KIZÖREN İLKOKULUÖĞRENCİLERİYLE DE BULUŞTU

Kızören Lisesi inşaatını inceleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kızören İlkokulu’nu da ziyaret etti. Okul idarecileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Başkan Hasan Kılca, daha sonra sınıflarda eğitimlerini sürdüren öğrencilerle de buluştu.

ÖNCELİĞİ HER ZAMAN EĞİTİM YATIRIMLARIMIZA VERİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, eğitim alanındaki değerli bir yatırımı daha ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karatay’da eğitime desteklerini yapımına başladıkları 4 derslikli Kızören Lisesi ile sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak Mahallelerimizin ihtiyaçlarını bir bir çözmeye devam ediyoruz. Bizler, her zaman en önemli yatırımlarımızı eğitim yatırımları olarak ön plana çıkarıyoruz. Buna yönelik yatırımlarımız da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Son 4 yılda 6 eğitim tesisimizi tamamlayarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etmiştik. 7’nci okulumuzu ise Kızören Mahallemize kazandırıyoruz. Kızören Mahallemizde taşımalı eğitim yapılıyor. 41 yerleşim yerinden öğrencilerimiz taşınarak bölgemizde eğitimlerini sürdürüyorlar. Toplamda 10 milyon liraya mal ettiğimiz Kızören lisemiz tamamlandığında bölgedeki lise öğrencilerimiz merkeze gelmeden burada eğitimlerini alacaklar. Okulumuzun Konyamıza, Karatay’ımıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. A.ARAN