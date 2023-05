KARATAY KÜLTÜR MERKEZİ’NİN TEMELİ ATILDI

Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Karatay Kültür Merkezi’nin temeli atıldı. Karatay’a modern bir tesis daha kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Hemşehrilerimizin omuzlarımıza yükalediği kıymetli sorumluluğun hakkını vermeye çalışıyoruz. Biz Karatay’a aşığız. Biz Karatay’ın dertlisiyiz” dedi. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mehmet Baykan; “Kadim bir bölge olan Karatay’ın yeniden ihyası için belediyemizin çok kıymetli ve önemli gayretleri var” dedi. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Meryem Göka ise Karatay Kültür Merkezi için; “Bölgeye yakışır harika bir proje” ifadelerini kullandı.

Vatandaş odaklı hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdüren Karatay Belediyesi, ilçeye yeni bir proje daha kazandırıyor.

Aziziye Mahallesi’nde hayata geçecek olan ve yeni nikah, düğün ile sergi salonundan oluşacak Karatay Kültür Merkezi’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

BİZ KARATAY’A AĞIŞIZ KARATAY’IN DERTLİSİYİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 4 bin 100 metrekarelik inşaat alanına sahip kompleks tesisin temel atma programında yaptığı konuşmada, belediye olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’te ortaya koyduğu sosyal belediyecilik ile 2019’da gösterdiği Gönül Belediyeciliği vizyonundan aldıkları ilhamla aralıksız bir şekilde çalıştıklarının altını çizdi.

Başkan Hasan Kılca; “Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere değerli bakanlarımızın, valimizin, genel başkan yardımcımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımız ile teşkilatlarımızın gayretleri; hemşehrilerimizin dua ve destekleri sayesinde Karatayımız bugüne kadar birçok güzel hizmetle buluştu. Bizler de bu zengin ve köklü mirasın emanetçileri olarak; Karatay’ımıza ve şehrimize hizmetkâr olma gayretiyle tamamlanan her hizmetin hemen ardından yeni bir projeye başlıyor, projelerimizi ivedilikle bitirmek için çalışıyoruz. Çünkü AK Parti Belediyeciliğinde, Konya Modeli Belediyecilikte hep üretmek ve vatandaşımızın mutluluğuna, refahına ve hayatına katkı sunmak vardır. Kimileri sadece laf üretir, kimileri de işte böyle iş üretir, hizmet yapar. Bizler, laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olmayı kendimize şiar edindik. Çünkü biz; Karatay’ımızın, Konyamızın ve şu güzel ülkemizin her taşını, toprağını, havasını ve suyunu bir başka seviyoruz. Bize düşen, bu sorumlulukla harekete geçmek ve Karatay’ın her bir noktasına hizmet ulaştırmaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin ve hemşehrilerimizin omuzlarımıza yüklediği kıymetli sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Biz Karatay’a aşığız. Biz Karatay’ımızın dertlisiyiz” dedi.

KARATAY’IMIZ MODERN BİR TESİSE DAHA KAVUŞUYOR

Son 4 yılda da neredeyse her güne bir proje ve yatırım sığdırdıklarını aktaran Hasan Kılca, bugün itibariyle Karatay için 136’ncı temel atma programlarını gerçekleştirdiklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı; “Geçtiğimiz hafta, önce belediye olarak yapımını tamamladığımız İsmil Çarşı ve Ekmek Fırın’ımız ile Hacısadık Sosyal Tesisi’nin açılışını yaptık. Ardından Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Sedirler Köprülü Kavşağı’nın temelini attık. Pazartesi günü ise Türkiye’nin en büyük, Konyamızın ise ilk Engelsiz Yaşam Merkezi’nin temelini attık. 120 milyon liraya mal olacak merkezimizi inşallah kısa sürede tamamlayarak özel bireylerimiz ve ailelerinin istifadesine sunacağız inşallah. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız Konyamız için onlarca yatırımın açılışını gerçekleştirdi. Bugün ise ilçemizin bir başka ihtiyacı olan Karatay Kültür Merkezi’mizin temelini atıyoruz. Karatay Kültür Merkezi, 4 bin 100 metrekare inşaat alanından oluşuyor. Merkezimizi 103 milyon liraya mal edeceğiz. Sanatsal sergilerin düzenlenebileceği bir sergi salonu, toplantı ve nikah salonlarından oluşan kompleks projemizi ilçemize ve şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Karatay Halk Kütüphanemizin yer teslimini yapıyoruz. Akçeşme Mahallemizdeki çalışmalarımızla burayı yeniden ayağa kaldıracağız. Kadim ilçemiz Karatay’ımızı daha da zenginleştireceğiz. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Hemşehrilerimizin hayatlarının her anlarında en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. İnsanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel şehirler imar etmek için, tam kadro milletimizin hizmetinde olacağız.”

M.LEYLEK