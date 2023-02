KONYA ŞEKER PANCAR BEDELLERİNİ ÖDEMEYE BAŞLADI

BAŞKAN ERKOYUNCU: DEPREM ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ DERİNDEN SARSTI BÜTÜN İMKÂNLARIMIZLA DEVLETİMİZİN VE MAĞDUR KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ BİR YANDAN DA BU VATAN İÇİN ÜRETİCİMİZİ AYAKTA TUTMAYI ASLİ GÖREVİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ

Konya Şeker, Pancar çiftçisine teslim ettiği pancar bedellerini 15 Şubat 2023 Çarşamba tarihinde ödemeye başladı. Konya Şeker yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Konya Şeker, 2022 – 2023 Kampanya Döneminde alınan şeker pancarının karşılığı olarak toplamda 6 Milyar 024 Milyon 247 Bin TL’lik üretici ortaklarına ödeme yapmış olacak. Şu ana kadar ayni ve nakdi olarak ödenen avansın toplamı 2 Milyar 572 Milyon 636 Bin TL olarak gerçekleşti. Bu rakam çıkıldığında kalan 3 Milyar 451 Milyon 611 Bin TL nakdi üretici alacağı 15 Şubat itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

KONYA ŞEKER BU YIL 497 BİN TON ŞEKER ÜRETTİ

Konya Şeker’in 2022-2023 kampanya döneminde, Konya ve Çumra Şeker Fabrikalarında toplamda 3 Milyon 508 Bin 100 Ton pancar işlendi ve bunun karşılığı olarak ise iki fabrikasında Konya Şeker 497 Bin Ton şeker üretti.

Bunun yanı sıra 785 Bin Ton küspe, 135 Bin Ton melas üretimi de yapan Konya Şeker, ortaya çıkan bu yan ürünlerle de ülkemiz hayvancılığı ve endüstriyel etanol üretimine de büyük katkı sağlamış oldu. Üretim süreci toplamda 149 gün süren Konya Şeker bu üretim ile ülkemiz şeker üretiminin yaklaşık %20’ini karşıladı.

“BU ZOR GÜNDE SEFERBER OLAN GANİ GÖNÜLLÜ ÜRETİCİMİZE DESTEK OLMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Konuya ilişkin PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da bir açıklama yaptı. Erkoyuncu yaptığı açıklamada; “Ülke olarak, başımıza gelmiş olan asrın en büyük felaketinin derin acısını yaşıyoruz. Binlerce canımızı kaybettik, hayatta kalan canlarımızın acılarını bir nebze de hafifletmek için bütün imkânlarımızı ilk andan itibaren seferber ettik, gücümüz yettikçe de devam ettiriyoruz. Afetin meydana geldiği günün alacakaranlığından itibaren bizlere ulaşan, mesaj gönderen, varını yoğunu seferber etmek isteyen binlerce çalışanımıza, on binlerce üreticimize sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ekmeğinin yarısını bölüp deprem bölgesine gönderen mesai arkadaşlarımız, afet bölgesinde fayda sağlayacak kamyonu, kepçesi her neyi varsa seferber eden, hanelerini depremzede kardeşlerimize açan üreticilerimiz büyük Türk Milletinin ferasetini bir kez daha tarihe kayıt olarak düşmüştür. Bütün bunların yanında üreticilerimizin yoğun talebiyle yardım kampanyası başlatılmış, toplanan yaklaşık 8 Milyon TL’lik bağış devletimizin AFAD kurumu resmi hesaplarına aktarılmıştır.

Ülke olarak topyekûn bu felaketin altından kalkmak için mücadele ederken, bir yandan da mağdur kardeşlerimize yardıma koşan üretici ortaklarımızın daha çok üretip daha çok paylaşacağı bir hayatın devamını sağlamayı kendimize görev ediniyor, önümüzdeki tarımsal üretim dönemine daha rahat hazırlık yapabilmeleri için toplam 3 Milyar 451 Milyon 611 Bin TL pancar bedelini 15 Şubat Çarşamba günü itibariyle hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, 2022 Mart ayından itibaren üretim döneminde verilen ayni ve nakdi avans bedelleri ile birlikte toplamda 6 Milyar 24 Milyon TL’lik bir ödeme yapmış olacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı bereketli olsun.

Bu zor günlerde ülkemize en büyük desteğin, üretimin her halükarda devam etmesi olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Fabrikalarımız gece gündüz üretime devam ediyor, biz durmadan üreteceğiz, tarlalarımızda üretim devam etsin diye her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Temennimiz odur ki, 2023 – 2024 üretim dönemimiz tüm çiftçilerimiz için daha bereketli olur” dedi.