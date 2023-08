Konya’da Down Sendromlu Bireyler İçin Yaşam Destek Merkezi Açılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile doğan DOSD Meram’da ön başvurular alınmaya başlandı.

Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi, DOSD Meram’da ön kayıtlar için başvuru ekranı açıldı. dosdmeram.org.tr internet adresi üzerinden yapılacak ön başvurular sonrası yapılacak değerlendirmelerin ardından kesin kayıtlar gerçekleştirilecek. Eğitim alacak öğrencilerin başvurularının yanı sıra merkezde görev yapacak eğitmen ve gönüllüler için de başvurular başladı.

“Down Sendromlu özel bireylerimizi ve ailelerini ön kayıt yaptırmaya davet ediyorum”

Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında hayata geçen Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ın bu yapısı ve öngördüğü eğitim modeliyle Türkiye’deki bir ilk ve tek olduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “DOSD Meram’ı Down Sendromlu bireylerimizin ve ailelerinin yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdik. Son rötuşların yapıldığı merkezde hazırlıklar tamamlanmak üzere. Down sendromlu bireylerin; fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini, bireysel özelliklerini en üst noktaya çıkarmayı hedefleyen DOSD Meram, bu bireylerin yaşama katılımlarını sağlayacak ve hayatın içindeki rollerini pekiştirecek bir proje. Böylesi hayırlı ve güzel bir projede vakit kaybetmemek adına bir taraftan da ön başvuruları almaya başlıyoruz. Bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız dosdmeram.org.tr internet adresi üzerinden başvurularını yapabilirler. Olabildiğince fazla kişinin yararlanabilmesi adına titiz bir çalışma yaptık. Özel bireylerimizin ve ailelerinin bu imkandan yararlanabilmeleri için ön kayıt yaptırmaları gerekiyor. Hiçbirinin bu fırsatı kaçırmayacaklarından ve onlar için hayırlar getireceğinden şüphem yok” dedi. – KONYA