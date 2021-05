Recep Konuk’tan Anneler Günü mesajı

“EVLATLARININ KESİNTİYE UĞRAYAN EĞİTİM HAYATI İÇİN BİRÇOK ANNE GELECEK ENDİŞESİ TAŞIYOR”

Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajına “Geçtiğimiz seneki gibi bir anneler gününü daha salgının gölgesinde, bazılarımız annesinden uzakta, bazılarımız yan yana olsa bile gönlünce kucaklaşamadan, bazılarımız ebediyete uğurladıkları annelerinin kabri başında doya doya dua edememenin burukluğu ile kutluyoruz. Tüm annelerin, anne adaylarının ve yaşı, işi, mesleği, makamı mevkii ne olursa olsun bütün ana kuzularının anneler gününü kutluyorum” diyerek başlayan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Pandemi nedeniyle, değil mesafelerin koyduğu ayrılığa katlanmak, aynı evin içinde evladının sağlığını görünmeyen tehlikelerden korumak için biraz uzak durmak bile muhakkak en çok annelere zor geliyor. Üstelik bugün evlatlarla anneler arasına giren bu uzak/yakın ya da dip dibe mecburi mesafeler onlara daha da zor gelecek. Uzanan minik bir el, sunulan küçük bir çiçek, telefonda yankılanan “annem” sesi doya doya evladına sarılmak isteyen annelerin yüreğini sızlatacak. Ama istisnasız bütün anneler bugün de fedakârlık edecek, hayatta hiçbir şeyle kıyaslanamayacak evlatlarına sarılma keyfini burun direkleri sızlayarak ve elleri ayakları evlatlarına doğru giderken kendilerini uzak tutmaya çalışarak doya doya yaşayamayacaklar. Çünkü biliyoruz ki, annelik korumaktır, kollamaktır, üstüne titremektir, gerektiğinde gözünden bile sakınmaktır. Yaşı kaç olursa olsun her evlat bilir kendisi için düşünen, kaygılanan, mutluluğunda kendisinden çok mutlu olan, üstüne titreyen biri varsa o da annesidir. Üşümeni, terlemeni, açlığını, tokluğunu, hoşluğunu hastalığını, işini gücünü, uykunu uykusuzluğunu, derdini tasanı, umudunu hayallerini, arkadaşını ahbabını evlattan çok anneler düşünür. Evlatlarını iyiliğe uçurur, kötülerden ve kötülüklerden kendini siper eder sakınır.

İçinden geçtiğimiz, tahammül sınırlarını zorlayan günler de sadece annelere yakışan duyguların, hassasiyetlerin en üst seviyede tezahür ettiği, onların koruyucu kanatlarının hiç kapanmadığı günlerdir. Bir yılı aşan bir süredir annelerimiz kesintisiz, her gün her sabah evlatlarının sağlığını kendi sağlıklarından daha çok önemsiyorlar. Evlatlarının kesintiye uğrayan eğitim hayatı için birçok anne gelecek endişesi taşıyor. Çok sayıda anne her gün pandeminin aksattığı ve düzeni bozulan ekonomi çarklarının evlatlarını ezmemesi, elindeki ekmeğini kaybetmemesi, eli ekmek tutmak için bekleyenlerin elinin bir an önce ekmek tutması için dua ediyor. İnşallah annelerimizi daraltan bu sıkıntılı günlerde geride kalacak ve endişeleri umuda çevireceğiz, her ana kuzusunun kaybını telafi edeceğiz. Nasıl? Birlik olarak ve gayretimize gayret ekleyerek, elimizden gelenin bir fazlasını yaparak. Anne şefkatinden, anne gayretinden, anne çabasından, anne azminden ilham alarak” dedi.